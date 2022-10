Rudy Barbier doet stap terug van WorldTour naar continentaal niveau

Rudy Barbier doet na drie jaar in de WorldTour een stap terug naar continentaal niveau. De Franse sprinter moet vertrekken bij het gedegradeerde Israel-Premier Tech en heeft voor 2023 een contract getekend bij St Michel-Auber 93.

De 29-jarige Barbier brak door bij Roubaix Lille Métropole, waarna AG2R La Mondiale hem een tweejarig contract aanbood. Daarna volgden vier jaren bij Israel Cycling Academy. De sprinter heeft op zijn palmares zes profzeges staan, onder meer in Franse koersen als Parijs-Bourges, Classic Loire Atlantique en Cholet-Payd de Loire.

Maar na vier jaar was er bij Israel-Premier Tech geen plek meer voor Barbier. Het continentale St Michel-Auber 93 heeft hem nu een contract aangeboden voor 2023. “De ploeg heeft de laatste seizoenen bewezen een rol te kunnen spelen in de finales. Het doet niets onder voor de grootste ploegen. Ik ben erg gemotiveerd en hoop zo snel mogelijk te winnen”, aldus Barbier.

💥 Le sprinter @rudybarbier75 rejoint notre équipe en 2023.

🎙 Rudy Barbier : « Ces dernières saisons, l’équipe a prouvé qu’elle pèse sur dans le final. Elle n’a rien à envier aux plus grosses formations. Je suis très motivé et j’espère gagner le plus tôt possible. » pic.twitter.com/tQ7R0rEqVm

— St Michel – Auber93 🍩 (@Auber93Cyclisme) October 28, 2022