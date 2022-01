Ruby Roseman-Gannon wint in stijl Santos Festival of Cycling

Ruby Roseman-Gannon heeft de driedaagse etappekoers van het Santos Festival of Cycling in stijl afgesloten. De renster van BikeExchange-Jayco, die eerder deze maand al het Australisch nationaal criteriumkampioenschap won, sprintte in Lobethal naar de overwinning en stelde haar eindzege veilig.

De laatste etappe ging over 86,9 kilometer en had start en finish in Lobethal. Onderweg lagen nog twee tussensprints en ver in de finale was een klimmetje opgenomen, de Ngangkiparri Climb, met een stijging van maximaal 11,1%. Roseman-Gannon, tweede in de eerste èn tweede etappe, was niet van plan om achterover te leunen en breidde aan de tussensprints haar voorsprong verder uit door twee keer een seconde te pakken.

Uiteindelijk kwam alles voor de beklimming van Ngangkiparri Climb samen. Roseman-Gannon liet opnieuw haar kracht zien toen ze de klim beklom in het tweede wiel, voordat haar ploeg zich aan de kop van het peloton verzamelde met het oog op de eindsprint. De 23-jarige Australische was niet te stoppen en reed naar een overtuigende overwinning. Ook verzekerde ze zo van de zege in het algemeen klassement.