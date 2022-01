Ruby Roseman-Gannon grijpt Australische criteriumtitel

Ruby Roseman-Gannon heeft vrijdag het Australisch criteriumkampioenschap bij de vrouwen gewonnen. De 23-jarige sprintster van BikeExchange-Jayco zat mee in de beslissende kopgroep en rondde het af in een sprint.

Het criteriumkampioenschap duurde iets meer dan een uur voor de vrouwen. De finale werd gekleurd door een kopgroep van acht, met daarbij topfavoriete Ruby Roseman-Gannon. Zij maakte de afgelopen jaren indruk in het Australische circuit en komt nu pas voor het eerst uit voor een UCI-team.

Ze laat direct zien te kunnen winnen voor BikeExchange-Jayco, mede dankzij hulp van haar ploeggenote Alexandra Manly. Manly hield het tempo hoog en verzorgde de lead-out, waarna Roseman-Gannon het af kon maken in de sprint. Josie Talbot maakte het nog spannend, maar eindigde als tweede. Peta Mullens werd derde.

“Ik wilde dit al heel lang”, reageerde Roseman-Gannon, die in 2020 en 2021 tweede werd tijdens het Australisch criteriumkampioenschap. “Het betekent zoveel voor mij. Ik moet Alexandra bedanken voor haar hulp in de finale. Ik wist dat ze een geweldige lead-out zou geven. Daarna heb ik alles gegeven en kon ik het afmaken. De wegwedstrijd (in de nacht van zaterdag op zondag, red.) is een grotere uitdaging, maar we gaan als team alles doen om daar ook te winnen.”

Later vandaag wordt ook nog het Australisch criteriumkampioenschap bij de mannen verreden. Die wedstrijd is live te zien via de Eurosport Player.