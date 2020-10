Ruben Guerreiro: “Wat een voldoening na meerdere tweede plaatsen” zondag 11 oktober 2020 om 17:12

Ruben Guerreiro kwam met een forse schreeuw over de streep, nadat hij in de negende etappe van de Giro d’Italia de grootste overwinning uit zijn loopbaan had binnengesleept. De Portugees was dan ook erg opgelucht.

“Eindelijk, wat geeft dit veel voldoening na meerdere tweede plaatsen”, reageerde Guerreiro na afloop van de etappe. De Portugese renner van EF Pro Cycling maakte vorig jaar in de Vuelta a España al deel uit van de winnende vlucht naar Santuario del Acebo, maar moest toen genoegen nemen met de tweede plek. En dit jaar stuitte hij in de zevende rit van Tirreno-Adriatico op een sterkere Mathieu van der Poel.

In de Giro d’Italia wist hij nu wel de overwinning naar zich toe te trekken. In Roccaraso, waar de streep lag in het skioord Aremogna, versloeg hij Jonathan Castroviejo met wie hij weggesprongen was uit de vroege vlucht. “De ploeg en ik hebben deze overwinning echt verdiend. Het was lastig om vanochtend in de kopgroep te komen en het is buitengewoon dat ik vandaag heb kunnen winnen.”

Met de ritzege van Guerreiro en de zeven roze truien van João Almeida vertolken de Portugezen tot op heden een hoofdrol in de Giro. Guerreiro kent zijn landgenoot van Deceuninck-Quick Step, die al dagenlang het klassement aanvoert, wel. “Almeida is een goede jongen en een groot talent. De huidige generatie Portugese renners is tot erg mooie dingen in staat”, stelde de renner van EF Pro Cycling vast.

Artiest op de fiets

Zijn ploegleider Matti Breschel kwam woorden tekort. “Het is geweldig, ik kan nog niet geloven wat er is gebeurd. Ruben reed als een kampioen. Het was een sterke kopgroep. Hij wilde er graag bij en reed de finale perfect. Het is een geweldige dag voor ons.” De Deen noemde Guerreiro een artiest op de fiets. “Hij wil veel tegelijk doen. Maar als hij rustig is, kan hij geweldig fietsen. Hij blijft maar groeien, ook dit jaar.”

Volgens Breschel was Guerreiro erop gebrand om goed te presteren in de Giro. “Ik bleef maar vragen de hele dag of hij goede benen had. De regen was er niet voor hem, hij had alleen oog voor de finish.”

Laatste kilometer: