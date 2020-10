Giro 2020: Ruben Guerreiro zegeviert in Roccaraso na lange vlucht zondag 11 oktober 2020 om 16:10

Ruben Guerreiro heeft de negende etappe van de Giro d’Italia achter zijn naam gezet. In Roccaraso, waar de streep lag in het skioord Aremogna, versloeg hij Jonathan Castroviejo met wie hij was weggesprongen uit de vroege vlucht. Maandag houdt het peloton een rustdag.

Daags voor de eerste rustdag was een zware etappe door de Apennijnen uitgestippeld. Van San Salvo was de eerste zestig kilometer vrijwel vlak. Maar daarna ging het continu bergop en bergaf over de Passo Lanciano, de Passo San Leonardo en de Bosco di Sant’Antonio naar Roccaraso, voor een aankomst bergop in het skioord Aremogna. Deze lange rit van ruim 4.000 hoogtemeters beloofde een waar spektakelstuk te worden.

Al om 10.20 uur werd het startsein gegeven in het Abruzzese San Salvo, waarmee de strijd om de vroege vlucht losbarstte. Onder meer blauwe trui Filippo Ganna wilde in het regenachtige weer meespringen, want onderweg waren liefst 116 punten te verdienen. De aanvalspogingen volgden elkaar in hoog tempo op, tot na 75 kilometer Ruben Guerreiro (EF), Eduardo Sepúlveda (Movistar), Ben O’Connor (NTT) en Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers) een gaatje kregen.

Meer renners sluiten vooraan aan

Terwijl het wat droger werd, kwam dit viertal vervolgens als eerste voorbij aan de tussensprint in Guardiagrele. De kopgroep was echter nog niet compleet, want in eerste instantie wisten Larry Warbasse (AG2R), Kilian Frankiny (Groupama-FDJ) en Giovanni Visconti (Vini Zabù-KTM) over te steken. Op de Passo Lanciano was hun voorsprong opgelopen tot ruim zes minuten. Visconti kwam als eerste over de top, waarmee hij Ganna voorbijging in het bergklassement.

Na 121 kilometer sloot ook Mikkel Bjerg aan bij de vluchters. De jonge renner van UAE Emirates, de drievoudige beloftenwereldkampioen tijdrijden, deed dat na een achtervolging van liefst dertig kilometer – een straffe stoot waarbij hij in zijn eentje een gat van vijf minuten dichtreed. Het was niet de eerste keer dat de Deen deel uitmaakte van de ontsnapping, want ook in de etappe naar de Etna was hij, net als Visconti overigens, al mee.

De volgende berg op de route diende zich daarna al snel aan, de Passo San Leonardo. In de klim van de bijna veertien kilometer lange loper begon het weer te regenen. Na 154,7 kilometer rondde de kopgroep met een voorsprong van bijna zeven minuten de top, waar Visconti weer de meeste bergpunten opstreek. Daarmee vijzelde hij zijn totaal op tot 76 punten. Na net zeventien kilometer dalen begonnen de acht vluchters aan de voorlaatste klim.

Trek-Segafredo voert het tempo op

In aanloop naar deze Bosco di Sant’Antonio had het peloton het verschil intussen teruggebracht tot vier minuten. In de klim scheurde de ontsnapping en reden Warbasse, Guerreiro, Frankiny, Castroviejo en Bjerg samen verder vooruit. In het peloton zette Vincenzo Nibali zijn ploeggenoten van Trek-Segafredo op kop om het tempo op te voeren, waardoor veel renners moesten lossen. De Haai van de Straat van Messina leek in deze rit zijn zinnen te hebben gezet op het roze.

Toch haalde Nibali zijn mannen van de kop toen eenmaal bleek dat in de loop van de beklimming de groep nog vrij groot bleef, waarna Deceuninck-Quick Step de controle weer overnam. De vijf overgebleven vluchters bleven, ondanks de versnelling van achteruit, samenwerken en rondden ruim drieënhalve minuut vóór het peloton de top van de voorlaatste klim, op 26,6 kilometer van de streep.

Op 14 kilometer van de streep raapten de vluchters de bonificaties aan de tussensprint; vanaf dat moment was het aftellen naar de voet van de slotklim. In de aanloop kwamen ook de ploegmaats van Wilco Kelderman, de nummer drie in het klassement, en Steven Kruijswijk (achtste) naar voren en ook de andere klassementsrenners zaten klaar. Met de kopgroep drie minuten vooruit, kon de koers zich opmaken voor een strijd op twee fronten.

Castroviejo en Guerreiro rijden vooraan weg

In de laatste 6,5 kilometer opende Warbasse de debatten in de kopgroep, maar de anderen zaten meteen op zijn achterwiel. Vervolgens zat achter de demarrage van Castroviejo wat meer pit en hij zag Guerreiro aansluiten. Vanuit het peloton versnelden Lucas Hamilton, de nummer zeventien, en Tao Geoghegan Hart (19e). De winnaar van de etappeoverwinning moest echter vooraan worden gezocht.

Castroviejo en Guerreiro zorgden ervoor dat hun medevluchters niet meer konden terugkeren en maakten er vervolgens een lange sprint van in de steile laatste kilometer, met stukken tot twaalf procent. De Portugees bleek de beste van de twee en bezorgde zijn ploeg EF Pro de tweede zege van de Giro, nadat zes dagen geleden Jonathan Klever Caicedo de derde rit naar de vulkaan Etna had gewonnen. Guerreiro hield ook de blauwe bergtrui over aan zijn dagsucces.

Van de klassementsrenners deden Wilco Kelderman, Jakob Fuglsang en Jai Hindley prima zaken. In de steile slotfase pakten zij kostbare seconden op bijvoorbeeld João Almeida, die wel het roze behield, Pello Bilbao en Vincenzo Nibali. Kelderman schoof ten koste van Bilbao door naar plaats twee in het klassement, de Spanjaard is nu derde. Domenico Pozzovivo is de nieuwe nummer vier. Harm Vanhoucke (zevende) en Steven Kruijswijk (elfde) zakten juist drie plaatsen.