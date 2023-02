Ruben Guerreiro stelt eindzege veilig in Saudi Tour, Simone Consonni wint slotrit

Ruben Guerreiro heeft de Saudi Tour gewonnen. De renner van Movistar stelde zijn eindzege veilig in de vijfde etappe naar Maraya. Simone Consonni (Cofidis) schreef die laatste rit op zijn naam, Matteo Malucelli en Pascal Ackermann mochten mee op het podium.

De vijfde etappe van de Saudi Tour vertrok in AlUla Old Town. Wat volgde was een rit van 142,9 kilometer richting aankomstplaats Maraya. Volledig vlak was het niet, maar de verwachting was wel dat er ging gesprint worden om de zege.

Een kopgroep van zes kleurde de rit. Ceriel Desal (Bingoal WB), Etienne van Empel, Alessandro Iacchi (beiden Team Corratec), Kamil Malecki (Q36.5), Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) en Hansen Sander (Uno-X) waren de vroege vluchters. De ontsnapping kreeg nooit meer dan twee minuten voorsprong. In het peloton bepaalden Movistar, met leider Ruben Guerreiro, Cofidis, Bahrain Victorious en Jayco AlUla het tempo.

Sprint onvermijdelijk

Een dertigtal kilometer voor de streep moesten de renners een relatief korte gravelstrook afwerken. De strook was nog geen kilometer lang, maar zorgde wel voor mooie beelden. Mark Donovan (Q36.5) gebruikte het moment ook om aan te vallen, maar de poging van de Brit leidde tot niks. Ondertussen zagen de koplopers steeds meer van hun voorsprong verdwijnen, het peloton had namelijk versneld.

Het peloton had echter geen haast, want ze rekenden de vroeg vluchters pas zeer laat in. Het was de Pool Malecki die het langste bleef vechten, maar zich uiteindelijk toch ook gewonnen moest geven. Zodoende gingen we naar een nieuwe sprint in de Saudi Tour.

Consonni verrast

De laatste kilometers waren niet al te makkelijk. In de laatste kilometer zat een lastige oplopende strook, waardoor er veel chaos was. Uiteindelijk was Dylan Groenewegen de renner die als eerste begon met sprinten. De Nederlander zette flink aan, maar dat was te vroeg.

Simone Consonni remonteerde Groenewegen op een goede 100 meter van de aankomst en ging er vlotjes over. Matteo Malucelli kwam vanuit de achtergrond nog even opzetten, maar hij was te laat. Consonni sprintte zo naar zijn eerste zege van het seizoen. De eindzege van Ruben Guerreiro kwam in de vijfde en laatste etappe overigens niet meer in gevaar.