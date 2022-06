Ruben Guerreiro schenkt EF Education-EasyPost zege op Ventoux: “Dit hadden we nodig”

EF Education-EasyPost kent tot nog toe niet zijn allerbeste seizoen, maar in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge had de Amerikaanse ploeg twee renners op het podium staan. Esteban Chaves werd tweede, Ruben Guerreiro was de winnaar. “Dit hadden we nodig”, stelt die laatste op de ploegsite.

“Het is een grote berg”, zegt Guerreiro over de Ventoux, die tijdens de wedstrijd twee keer beklommen moest worden. Eerst vanuit Sault, daarna vanuit Bedoin. “Maar het team werkte veel en geloofde in me”, vervolgt de Portugees. “Het is fantastisch om zo’n overwinning te pakken. Ik viel aan nadat iedereen geweldig werk had gedaan. Iedereen was onderdeel van deze zege. Esteban zat net achter me. Het is speciaal om deze overwinning te hebben. Dit hadden we nodig.”

Daarmee doelt Guerreiro op het tegenvallende voorjaar van EF Education-EasyPost. Het team staat daardoor in de gevarenzone, wat de strijd om promotie-degradatie betreft. “Deze lente hadden we pech, maar we bleven trainen en we waren volhoudend”, aldus Guerreiro, die met vertrouwen van start ging in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. “Ik geloofde dat ik kon winnen en het team helpte me altijd. We hadden een klein beetje gedoe met ziekte, maar nu is alles goed. We zijn hier en we kunnen winnen.”

Hopen op Tourselectie

Guerreiro ging dus met vertrouwen naar de wedstrijd op de Ventoux, maar hij komt er met nog meer vertrouwen uit. Hij kijkt uit naar de komende periode. “Nu zijn we klaar voor wat komen gaat. Ik hoop in de Tourselectie te zitten.”