Ruben Guerreiro breekt met EF Education-EasyPost en kiest voor Movistar

Ruben Guerreiro (28) vertrekt na drie seizoenen bij EF Education-EasyPost. De Portugese klimmer had bij het Amerikaanse team nog een contract tot eind 2023, maar is tot een akkoord gekomen over een vroegtijdig vertrek. Dat stelt Guerreiro in staat om vanaf volgend jaar uit te komen voor Movistar, waar hij voor drie seizoenen tekent.

Guerreiro werd de afgelopen maanden in verband gebracht met INEOS Grenadiers en BORA-hansgrohe, maar zijn makelaar Giuseppe Acquadro hintte al op een overstap naar Movistar. “We zijn nog in gesprek, maar we kijken naar een contract van drie of vier jaar. Het gaat de goede kant op. Er is op dit moment nog een contract voor een jaar bij EF-Education, maar ik denk dat we tot een akkoord kunnen komen”, zei Acquadro.

Uiteindelijk is er een contract uitgerold voor drie seizoenen, waardoor Guerreiro tot eind 2025 vastligt bij het Spaanse WorldTeam waar boegbeeld Alejandro Valverde na dit seizoen stopt.

Rol als klassementsrenner

“Ik heb Movistar altijd bewonderd sinds ik klein was. De kans om mij daarbij aan te sluiten maakt me erg blij en motiveert me enorm”, vertelt Guerreiro. “Ik wil mijn kwaliteiten bevestigen. Ik denk niet dat ik het maximale heb kunnen bereiken en denk dat de komende jaren misschien wel de beste jaren van mijn wielerleven zijn.”

De Portugees wil vooral in de bergen een rol spelen voor Movistar. “Of ik nu vecht in de grote rondes, in wedstrijden van een week of in zware eendagskoersen zoals de Ardennenklassiekers… En hopelijk kan ik ook eens meedoen om een goed algemeen klassement in de Giro d’Italia of de Vuelta a España. Dat zijn twee van mijn favorieten wedstrijden. Ik zal alles geven voor de ploeg”, kijkt hij vooruit.

In 2020 wist Guerreiro een rit en de bergtrui in de Giro d’Italia te winnen. Dit jaar voegde hij aan zijn palmares een overwinning in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge toe. Movistar is al het vierde WorldTeam waar Guerreiro onder contract staat: in 2017 werd hij prof bij Trek-Segafredo, waarna hij ook voor Katusha-Alpecin en EF Education-EasyPost uitkwam.