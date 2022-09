‘Ruben Guerreiro staat dicht bij een transfer naar Movistar’

Ruben Guerreiro heeft nog een contract bij EF-Education EasyPost tot en met het einde van 2023, maar volgens VeloNews staat de Portugees dicht bij een transfer naar Movistar aan het einde van dit seizoen. “Het gaat de goede kant op.”

Eerder waren er geruchten dat Guerreiro op de radar stond van INEOS Grenadiers en BORA-hansgrohe. VeloNews meldt nu dat de klimmer in overleg is met het Spaanse Movistar. Guerreiro zijn makelaar, Giuseppe Acquadro, vertelde het volgende: “Hij staat dicht bij Movistar. We zijn nog in gesprek, maar we kijken naar een contract van drie of vier jaar. Het is nog niet rond, maar het gaat de goede kant op.”

Voordat die transfer kan geregeld worden, moet het contract van de 28-jarige Guerreiro bij EF-Education EasyPost eerst nog ontbonden worden. “Er is op dit moment nog een contract voor een jaar bij EF-Education, maar ik denk dat we tot een akkoord kunnen komen,” vertelde Acquadro daarover aan VeloNews.