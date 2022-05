Rozetruidrager Mathieu van der Poel gaat vandaag knechten: “Voor Mareczko mijn ding doen”

Video

Reken vandaag niet op Mathieu van der Poel in de massasprint van de derde etappe in de Giro d’Italia. De rozetruidrager is van plan zijn Italiaanse ploeggenoot Jakub Mareczko aan de ritzege te helpen door zijn leadout te verzorgen. “Als hij boven zichzelf uitsteekt, is er veel mogelijk”, zegt hij tegen WielerFlits.

Het plan van zijn ploeg Alpecin-Fenix blijft ongewijzigd. De overwinning in de openingsrit en tweede plek in de tijdrit veranderen niets aan de strategie om in de sprintritten de kaart van Mareczko te trekken. “Hij heeft al bewezen dat hij de beste sprinters aankan op een goede dag. Als hij boven zichzelf uitsteekt, is er veel mogelijk”, aldus Van der Poel, die vorig jaar hetzelfde deed in de Tour de France door in de gele trui de sprint voor Tim Merlier aan te trekken.

De Belg was aanvankelijk de aangewezen sprinter voor de Giro, maar anderhalve week geleden moest hij zich afmelden vanwege een valpartij in Parijs-Roubaix, waar hij een elleboogblessure aan overhield.

De 28-jarige Mareczko heeft al 45 overwinningen achter zijn naam staan, maar wacht nog op zijn eerste zege in de WorldTour. Het gros van zijn zeges behaalde hij in China, in wedstrijden als de Tour of Taihu Lake (18 ritzeges) en Tour of Hainan (7 ritzeges).

In de Giro gaat hij de strijd aan met onder anderen Caleb Ewan, Mark Cavendish, Fernando Gaviria, Phil Bauhaus, Arnaud Démare en Giacomo Nizzolo. De eerste sprintkans eindigt vandaag na bijna 200 kilometer in Balatonfüred.