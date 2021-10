Roy Eefting scheurt binnen vier uur van WK baanwielrennen naar Ronde van Drenthe

Roy Eefting heeft een korte nacht achter de rug. De 32-jarige sprinter is op zondagmiddag namens een regionale selectie gestart in de Ronde van Drenthe, nadat hij vijftien uur eerder nog het Omnium reed op het WK Baanwielrennen in het Noord-Franse Roubaix. Daar vertrok hij om 21.45 uur. Dat alles om te starten in ‘zijn’ Drenthe. Eefting verblijft bij zijn ouders in Grolloo, wachtend tot zijn nieuwe huis in Emmen gereed is om er te gaan wonen.

Om 20.34 uur op zaterdagavond kroonde Ethan Hayter zich tot de nieuwe wereldkampioen op het Omnium. Door een slechte dag kwam Eefting er niet aan te pas; hij werd zestiende. Eerder deze week werd hij ook al vierde op de Scratch. Om 11.28 uur zondagmorgen verscheen hij vervolgens voor het Stadhuis in Assen voor de start van de Ronde van Drenthe. “Nee, er stond geen vliegtuig voor me klaar”, lacht hij voor de start in gesprek met WielerFlits. Dat terwijl het een trip van toch ruim 400 kilometer is.

Eeftings ouders reden hem vanuit Frankrijk terug naar Drenthe. “Ik was half twee thuis vannacht, dus het was wel een kort nachtje. Mijn ouders wonen hier (Assen, red.) een kwartiertje vandaan, dus was het redelijk te doen. Hoe die heel korte switch tussen de baan en de weg op mijn benen slaat, kan ik je over een paar uur vertellen. Zelf zal ik dat al voor de eerste keienstrook voelen. Ik doe deze combinatie niet heel vaak. Maar ik kom hier uit de buurt en dan is dit wel een heel speciale wedstrijd.”

De sprinter komt normaal gesproken uit voor zijn Wit-Russische ploeg Ferei-CCN. De laatste periode reed hij ook een paar nationale koersen in het shirt van WV De Kannibaal, waarvoor hij onder meer de Omloop der Kempen uit de Topcompetitie wist te winnen. Onlangs werd hij ook negende in de PWZ Zuidenveld Tour (UCI 1.2), eveneens een koers in Drenthe. “Ik heb geen idee wat ik ervan moet verwachten. Ik heb gewoon zin om te koersen en ik vind het hier leuk. Dan zie ik wel wat ik waard ben.”