Roy Curvers debuteert als ploegleider: “De grootste les is dat ik rustig moet blijven”

Na een lange carrière – die zelfs een jaar langer doorging dan gepland – stopte Roy Curvers (40) eind 2019 dan definitief met koersen. Weg van het wielrennen is hij allerminst. Tijdens de Ster van Zwolle sprak WielerFlits met hem over zijn nieuwe rol als ploegleider bij de beloftenploeg van Team Sunweb – de ploeg waarvoor Curvers zijn hele professionele loopbaan koerste. “De grootste les is dat ik als ploegleider tijdens de koers rustig moet blijven.”

Nu Curvers in de auto zit in plaats van ernaast rijdt is de beleving rond een wedstrijd heel anders. Wat is het grootste verschil? Curvers, met een gespannen lachje: “Tja, dan heb je geen invloed hè? Of dat moeilijk is? Ik denk van niet. Het is wel even wennen. Ik denk dat ik in geen jaren zo vaak naar de wc ben geweest voor een koers als vandaag, dus spanning is er zeker, maar ik kijk er wel naar uit.”

Het waait de hele ochtend al flink in Zwolle. In de middag komt daar ook regen bij. Tegelijkertijd verschijnt Team Sunweb Development met een erg jonge ploeg aan het vertrek. Curvers wil zijn renners niet teveel druk opleggen voor de wedstrijd: “Voor de jongens is vandaag al een belangrijke koers om mee te nemen in hun opleiding, dus weet je heel weinig van waar je staat en wat de concurrentie kan. Dat maakt het moeilijk om er een uitslag of een resultaat op te plakken. Ik denk dat de jongens goed voorbereid zijn en dat ze klaar zijn om te koersen. Dan is dit een mooie koers om te beginnen, omdat ze meteen wakker geschud worden omdat er volle bak wind staat.”

Als wegkapitein kon Curvers tijdens zijn loopbaan veel invloed uitoefenen over de tactiek en de manier van rijden van zijn ploeg. Nu hij in de auto zit is dat een groot verschil met voorheen. Hoe probeert hij als ploegleider het verschil te maken? “Ik realiseer me gewoon, juist omdat ik wielrenner ben geweest, dat je als ploegleider heel weinig invloed hebt – in de koers”, legt Curvers uit. “De grootste les is dat je als ploegleider tijdens de koers vooral heel rustig moet blijven. Vooraf en achteraf, dan heb je invloed. Dat besef neemt de wielrenner die ik was mee de ploegleiderswagen in. Want in de koers kan ik niks of heel weinig veranderen. Buiten de koers kan ik heel veel sturen. Daar hou ik me aan vast.”

Team Sunweb Development rijdt dit seizoen een heel divers programma. Curvers licht het toe: “Eigenlijk rijden we een heel mooi internationaal programma. We gaan de komende week naar Istrië in Kroatië, daar rijden we onder meer de Trofej Porec en de Istrian Spring Trophy. Een hoogtepunt wordt de Tour de Bretagne eind april. We hebben een mooie mix tussen 1.2-koersen, beloftenkoersen en 1.1-koersen. Dat betekent dus dat de jongens af en toe tussen de profs rijden.”