maandag 16 oktober 2023 om 10:12

De Marchi (37) langer bij Jayco AlUla: “Kregen kritiek over zijn leeftijd, maar we zijn heel blij met Alessandro”

Alessandro De Marchi rijdt ook in 2024 voor Jayco AlUla. De 37-jarige Italiaan, die afgelopen winter overkwam van Israel-Premier Tech, heeft zijn contract bij de Australische formatie met één jaar verlengd.

“We kregen kritiek over zijn leeftijd toen we hem een contract gaven, maar we zijn heel blij met Alessandro”, zegt Brent Copeland, de ploegbaas van Jayco AlUla, op de site van het team. “Hij is een echte prof gebleken en heeft dat laten zien in de Giro d’Italia als wel in andere wedstrijden. Hij is een goed voorbeeld voor jongere renners. Hij heeft veel om te geven en we zijn blij om hem aan boord te houden. We denken dat Alessandro een belangrijke kracht is voor de jonge renners en voor het team in het algemeen.”

De Marchi voelt zich ook op zijn plek bij Jayco AlUla. “Ondanks dat ik laat bij het team kwam (De Marchi tekende in november 2022 bij de ploeg, red.), voelde ik me onmiddellijk gewaardeerd voor mijn kwaliteiten”, aldus de Italiaan. “Dit was fundamentele factor om het gevoel te krijgen dat dit een nieuwe start, een nieuw hoofdstuk was.”

“Het meest logische gevolg hiervan is om met een seizoen te verlengen. Ik ga het nieuwe seizoen in met veel optimisme, vertrouw erop dat ik een geweldige werkomgeving kom en ben ervan bewust dat ik ieders steun krijg om me te blijven ontwikkelen.”