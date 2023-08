Rotterdam lijkt lobby voor Tourstart te staken, Den Haag wil wel door

Het lijkt erop dat ook de aankomende twee jaar het Grand Départ niet in Nederland plaats gaat vinden. Rotterdam lijkt de lobby te willen staken, omdat de starts in 2024 en 2025 hoogstwaarschijnlijk aan hun neus voorbij gaan. Gemeente Den Haag zou de strijd nog niet willen staken, zo meldt het AD.

Al in 2021 reserveerde de gemeente Rotterdam liefst vijftien miljoen euro om de start van het grootste wielerevenement ter wereld in 2024 of 2025 binnen te halen. Nu de start volgend jaar in Florence plaatsvindt en de organisatie van de Tour in 2025 de ronde weer eens in eigen land wil laten starten, lijkt deze droom in duigen te vallen.

Wethouder Faouzi Achbar heeft aangegeven de lobby te willen staken. In tijden van bezuinigingen en krappe financiële middelen vindt de wethouder het niet gepast vele extra miljoenen uit te trekken voor de lobby die zou moeten volgen. Daarentegen zou de gemeente Den Haag het nog wel zien zitten. In 2021 zetten de gemeenten de lobby gezamenlijk op.

Kleine hoop

In Rotterdam heerst nog de hoop dat een andere wethouder, Vincent Karremans, de lobby levend zal houden, maar de kans lijkt klein. Het besluit valt namelijk binnen de portefeuille van sportwethouder Achbar. Volgens Achbar is het prijskaartje simpelweg te hoog.

De twijfel rondom de lobby voor de Tourstart voor mannen heeft overigens geen gevolgen voor de Tourstart van de vrouwen in 2024. Rotterdam is reeds aangewezen als start locatie. Deze Tourstart organiseert de gemeente samen met Den Haag en Dordrecht.