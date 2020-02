Roodhooft over skivakantie Van der Poel: “Na intense periode is mentale rust welkom” dinsdag 11 februari 2020 om 13:45

Met een glorieuze triomftocht op het WK in Dübendorf sloot Mathieu van der Poel een nagenoeg perfect veldritseizoen af. De kopman van Alpecin-Fenix verruilde na het WK de fiets voor de lange latten om van een skivakantie te genieten. Kan dat? Volgens ploegmanager Christoph Roodhooft alleszins wel: “In het mountainbiken neemt Mathieu risico’s die van een heel andere orde zijn. Hij is verstandig genoeg om te weten wat hij kan en mag doen, bovendien kan hij héél goed skiën”, zegt hij tegen Het Laatste Nieuws.

“Net zoals iedereen die werkt, is hij blij met af en toe een beetje vakantie”, zegt Roodhooft. “Mathieu zat er fysiek niet door, en hij was ook niet fietsmoe, zoals na het WK op de weg, maar zo kon hij het kopje even vrijmaken. Mathieu was de hele winter aan de gang, na zo’n intense periode is een beetje mentale rust welkom.”

Er zijn ploegen die het hun renners verbieden om te gaan skieën, maar Roodhooft vindt het moeilijk om dat te verbieden. “In het mountainbiken neemt Mathieu risico’s die van een heel andere orde zijn. Hij is verstandig genoeg om te weten wat hij kan en mag doen, bovendien kan hij héél goed skiën.”

Geen après-ski

Van der Poel is wel gevraagd om een hotel te boeken dat boven de 1800 meter ligt. “Dat noemen ze het nuttige aan het aangename koppelen.” Uiteindelijk is de keuze gevallen op Chandolin, een ski-oord waar liefhebbers van de après-ski minder goed aan hun trekken komen. “Maar daar was hij ook niet naar op zoek. Mathieu leeft zich liever uit op de piste. Hij vertelde me dat hij ervan genoten heeft.”

Van der Poel gaat deze week de fietstrainingen hervatten. Waar hij vorige maand nog trainingen deed met het oog op het WK veldrijden zal hij nu weer overschakelen naar duurtrainingen om zich gedegen voor te kunnen bereiden op het klassieke voorjaar.