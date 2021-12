Ronhaar soleert naar zege in beloftencross van Namen, Vandeputte tweede

Pim Ronhaar heeft bij de beloften de wereldbekercross van Namen op zijn naam geschreven. De regerende U23-wereldkampioen soleerde in lastige omstandigheden naar de zege, voor Niels Vandeputte en Mees Hendrikx.

Ronhaar reed zaterdag in Rucphen nog tussen de grote jongens, maar besloot vandaag in Namen deel te nemen aan de beloftencross. Dat bleek geen verkeerde keuze, aangezien de 20-jarige Nederlander al snel te sterk bleek voor de concurrentie. Ronhaar sloeg een gaatje in de klautercross van Namen, wist zijn voorsprong vervolgens stelselmatig uit te breiden en kwam als winnaar over de finish.

De strijd om de tweede plek was wel spannend. De voor Alpecin-Fenix uitkomende Vandeputte, zaterdag nog twaalfde in de Wereldbeker van Rucphen, bleek in de slotrondes over de meeste power te beschikken en kwam als tweede binnen. Met Hendrikx stond er nog een tweede Nederlander op het podium. Thibau Nys, voor de start een van de blikvangers, gaf er onderweg de brui aan.

In Dendermonde (26/12), Flamanville (16/1) en Hoogerheide (23/1) staan er de komende weken ook nog Wereldbekers op het programma voor de beloften. De vier beste resultaten (van de vijf WB-wedstrijden) worden in rekening genomen.

Wereldbeker veldrijden 2021-2022

Tweede beloftenmanche in Namen

1. Pim Ronhaar – in 52m52s

2. Niels Vandeputte – op 28s

3. Mees Hendrikx – op 37s

4. Emiel Verstrynge – op 46s

5. Cameron Mason – op 1m02s

6. Jente Michels – op 1m22s

7. Anton Ferdinande – op 1m52s

8. Gerben Kuypers – op 2m04s

9. Witse Meeussen – op 2m06s

10. Théo Thomas – op 2m32s