Rondje Limburg: Fiets voor de mooiste fietsprovincie van Nederland

Tal van toerfietsers doen regelmatig een uitstapje naar het prachtige Limburg voor een fietstocht door het uitdagende heuvelland. Door de enorme natuurramp van afgelopen week, is dat wel het laatste waar we nu aan moet denken. We gunnen Limburg alle rust en tijd om te herstellen van de overstromingen.

Maar als toerfietsers kunnen we wel iets doen voor Limburg! Laten we daarom op het moment dat het hard nodig is, deze gastvrije fietsprovincie steunen met een ludieke virtuele fietstocht : Rondje Limburg.

Fiets voor Limburg

Schrijf in en fiets in de maand augustus virtueel rondom Limburg (430 km). Om voor 31 augustus in Valkenburg te finishen moet je ongeveer 100 km per week afleggen. Pittig maar te doen. Upload na elke rit en zie jezelf terug op het leaderboard en op de ‘live-routekaart’. Na iedere upload ontvang je een mail met je totalen en welke ‘Limburgse hotspots’ je virtueel gepasseerd bent.

De inschrijving kost 15 euro, waarvan 10 euro wordt gedoneerd aan Giro 777. Inschrijven kan tot 31 juli 2021.