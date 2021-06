Ronde van Zwitserland: Julian Alaphilippe krijgt twintig seconden tijdstraf

De wedstrijdjury van de Ronde van Zwitserland heeft na afloop van de vijfde etappe naar Leukerbad Julian Alaphilippe op het matje geroepen en een tijdstraf gegeven van twintig seconden. De wereldkampioen nam in de laatste tien kilometer een bidon aan vanuit de ploegwagen van Deceuninck-Quick-Step en dat mag niet.

De Fransman, die vandaag als zevende over de streep kwam op 39 tellen van ritwinnaar en nieuwe leider Richard Carapaz, kijkt in het algemeen klassement nu tegen een achterstand aan van 53 seconden. Alaphilippe besloot op negen kilometer van de finish nog een bidon aan te nemen van zijn ploegleider en dat is volgens de UCI-regels niet toegestaan.

De vraag is of Alaphilippe de komende dagen nog in staat is om Carapaz uit de gele leiderstrui te fietsen. Vrijdag staat een nieuwe bergrit op het programma van Andermatt naar Disentis-Sedrun. Zaterdag volgt er dan een klimtijdrit van 23,2 kilometer over de Oberalppass en zondag valt de beslissing in de 160 kilometer lange slotrit, over drie serieuze cols, van en naar Andermatt.