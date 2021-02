Ronde van Zwitserland geeft wildcards aan Rally en Total Direct Energie

Rally Cycling en Total Direct Energie mogen zich opmaken voor de Ronde van Zwitserland. De ProTeams uit de Verenigde Staten en Frankrijk hebben van de organisatie een wildcard ontvangen voor de rittenkoers, die dit jaar van 6-13 juni verreden wordt.

Alpecin-Fenix is ook van de partij in de Ronde van Zwitserland. De Belgische ploeg won vorig jaar de UCI Europe Tour en is daardoor altijd verzekerd van een wildcard. In het geval van het Critérium du Dauphiné heeft Alpecin-Fenix deze afgewezen, maar de Ronde van Zwitserland wil men wel rijden.

Naast de drie genoemde ProTeams staan ook alle negentien WorldTour-ploegen aan het vertrek van de Zwitserse ronde. Dat brengt het totaal aantal ploegen op 22. Vorig jaar werd de Ronde van Zwitserland niet verreden vanwege de coronacrisis. Egan Bernal is daardoor nog altijd de laatste winnaar op de erelijst.