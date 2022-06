Ronde van Zwitserland eerste koers voor oud-topschaatsster Carlijn Achtereekte

Voormalig topschaatsster Carlijn Achtereekte maakt haar wedstrijddebuut in het wielrennen in de Ronde van Zwitserland voor vrouwen, die vandaag in Vaduz van start gaat. De 32-jarige sportster won vier jaar geleden een gouden olympische medaille in het langebaanschaatsen, maar tekende dit seizoen een contract als wielrenster bij Jumbo-Visma.

Jumbo-Visma maakte in mei bekend dat Achtereekte zich bij de wielerploeg zou voegen, en dus de overstap maakte van de schaatssport naar het wielrennen. Afgelopen april liep haar contract bij de schaatsploeg van het Nederlandse team af en dat dwong haar om na te denken over haar toekomst. Haar conclusie: het is mooi geweest op de ijsbaan, maar ik ben nog niet klaar met de topsport.

Diep in haar hart had ze altijd al een passie voor wielrennen. “Ik dacht stiekem weleens: waarom ga ik dat eigenlijk niet doen? Maar ja, het schaatsen ging goed en daar lag mijn focus. Nu krijg ik alsnog de kans om te te ontwikkelen tot profrenner en daar ben ik heel dankbaar voor. Het zal gaan met vallen en opstaan. Ik zal moeten leren omgaan met het nerveuze, het gedrang. Dat zal wennen zijn, maar ik ga ervan uit dat ik die skills snel leer.”

Jumbo-Visma zonder echte leider in Zwitserland

Haar eerste UCI-wedstrijd wordt de Ronde van Zwitserland. Ze verschijnt daar aan de start met thuisrijder Noemi Rüegg, de Duitse Linda Riedmann en haar landgenotes Amber Kraak en Aafke Soet. Jumbo-Visma begint zonder echte leider voor het algemeen klassement aan de Zwitserse vierdaagse wedstrijd en wil vooral aanvallend koersen. “Door bijvoorbeeld mee te gaan in een ontsnapping. Hopelijk leidt dat tot mooie dagresultaten”, zegt Rüegg op de website van het team.

De Ronde van Zwitserland begint vandaag in Vaduz met een korte etappe van 46 kilometer, op een lokaal circuit van 4,6 kilometer met daarin een heuvel. Op de tweede dag staat in Vaduz een individuele tijdrit van 25,6 kilometer op het programma. In de derde etappe verlaat het peloton Vaduz en krijgen de rensters een heuvelachtige rit voorgeschoteld. De wedstrijd eindigt dinsdag met een serieuze bergetappe die aankomt in Lantsch.

De Ronde van Zwitserland voor vrouwen is iedere dag rechtstreeks te zien bij Eurosport.