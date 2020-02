Ronde van Vlaanderen verandert weinig aan parcours donderdag 6 februari 2020 om 17:22

De 104e editie van de Ronde van Vlaanderen heeft weinig verrassingen in petto. Het Vlaamse wielermonument telt ook dit jaar zeventien hellingen en een aantal kasseistroken. In de finale moeten de renners opnieuw over de Koppenberg, de Oude Kwaremont en de Paterberg.

De Ronde van Vlaanderen zal dit jaar worden verreden op zondag 5 april. Het startschot klinkt opnieuw in Antwerpen voor een tocht van maar liefst 267 kilometer. In aanloop naar de heuvelzone en de Vlaamse Ardennen trekken de renners door vijf ‘Dorpen van de Ronde’. We hebben het dan over Sint-Niklaas, Hamme, Berlare, Herzele en Zottegem.

Na de passage door Zottegem dendert het peloton richting de eerste kasseistroken van de dag: de Lippenhovestraat en de Paddestraat. Met nog 150 kilometer te gaan bereiken de coureurs de heuvelzone, te beginnen met een eerste passage van de Oude Kwaremont. Deze beklimming zal opnieuw een cruciale rol spelen in de finale van de klassieker.

Eikenberg

Er staan ook dit jaar weer drie passages van de Oude Kwaremont op het menu, terwijl ook de korte maar steile Paterberg tweemaal moet worden beklommen. Er verandert bijzonder weinig aan de opeenvolging van de Vlaamse hellingen, al is de Ladeuze dit jaar niet meer de derde helling van de dag. Die eer is nu voorbehouden aan de Eikenberg.

De kasseienvreters zullen ook dit jaar weer de iconische Muur van Geraardsbergen beklimmen, al is de beklimming al enkele jaren niet meer de belangrijkste scherprechter in de koers. In de finale is het vooral uitkijken naar onder meer de Koppenberg, de Taaienberg, de Hotond en het duo Oude Kwaremont-Paterberg. De finishstreep is andermaal getrokken in Oudenaarde.

Vrouwen- en juniorenwedstrijd

De vrouwen beginnen op zondag 5 april eveneens aan hun Ronde van Vlaanderen. De rensters krijgen een wedstrijd van 159 kilometer voorgeschoteld, met onderweg tien hellingen en vier kasseistroken. Het begint allemaal met de kasseien van de Lippenhovestraat en de Paddestraat, maar de beslissing zal waarschijnlijk vallen in de laatste dertig kilometer.

Al vrij snel doemen de Muur van Geraardsbergen en de Taaienberg op, maar in de finale is het tijd voor de Oude Kwaremont en de Paterberg. Eenmaal op de top van de Paterberg is het – net als bij de mannen – nog dertien kilometer tot de finish in Oudenaarde. Bij de heren zoeken we naar een opvolger van Alberto Bettiol, terwijl Marta Bastianelli haar titel hoopt te verdedigen bij de vrouwen.