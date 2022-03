Ronde van Vlaanderen finisht ook de komende jaren in Oudenaarde

De Ronde van Vlaanderen zal ook de komende jaren finishen in Oudenaarde. De organisatie heeft vandaag bekendgemaakt dat het gaat om een nieuwe deal tot 2028. Vlaanderens Mooiste zal dus nog zeker zes jaar finishen in Oudenaarde, dat zich al sinds 2012 de aankomstplaats van de Ronde mag noemen.

Flanders Classics en de stad Oudenaarde zijn dus tot een akkoord gekomen. “Dit is heel erg belangrijk voor de stad. De Ronde van Vlaanderen zorgt een heel jaar door voor grote toeristische belangstelling”, gaf burgemeester Marnic De Meulemeester vandaag mee op een persconferentie. “Uit alle cijfers blijkt dat dit een grote troef is voor Oudenaarde: voor onze toeristische sector en voor onze horecazaken.”

“Bezoekers komen van overal omdat wij de stad zijn waar de Ronde van Vlaanderen finisht”, aldus De Meulemeester. Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, zet dit jaar overigens vol in op duurzaamheid. Op een groene Ronde van Vlaanderen. “We zetten greenteams in die helpen met afval op te ruimen, gebruiken herbruikbare bekers en er zijn extra afvaleilanden met duidelijke signalisatie. Maar we hopen eigenlijk vooral dat de vele supporters zelf het goede voorbeeld geven.”

Sinds 2012 zagen we Tom Boonen, Fabian Cancellara (2x), Alexander Kristoff, Peter Sagan, Philippe Gilbert, Niki Terpstra, Alberto Bettiol, Mathieu van der Poel en Kasper Asgreen zegevieren in Oudenaarde. Bij de vrouwen was er succes voor Judith Arndt, Marianne Vos, Ellen van Dijk, Elisa Longo Borghini, Lizzie Deignan, Coryn Labecki, Anna van der Breggen, Marta Bastianelli, Chantal van den Broek-Blaak en Annemiek van Vleuten.