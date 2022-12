Ronde van Valencia 2023 kent twee aankomsten bergop

De organisatie van de Ronde van Valencia heeft het parcours voor de eerstvolgende editie (1-5 februari) van de ronde uit de doeken gedaan. De klimmers mogen zeker niet klagen, met twee etappes die bergop zullen finishen.

De 74ste editie van de Ronde van Valencia begint op woensdag 1 februari 2023 met een etappe tussen Orihuela en Altea. Onderweg krijgen de renners heel wat hoogtemeters voorgeschoteld, met in de tweede helft van de rit twee serieuze beklimmingen. Toch is een sprint met een wat grotere groep geen onrealistisch scenario. Eenmaal op de top van de laatste echte klim, is het nog zo’n 35 kilometer naar de streep in Altea.

De tweede etappe, van Novelda naar Alto de Pinos, is wel uitgetekend voor de klimmers. De rit zelf is nog te overzien, al staan er wel weer meerdere beklimmingen op het programma, maar het venijn zit hem hier echt in de staart. In de laatste kilometers stijgt het wegdek bij momenten boven de 10%. Op dag drie kan het opnieuw alle kanten op richting Sagunto, al zullen de sterke sprinters deze rit ongetwijfeld aankruisen.

In de voorlaatste etappe valt normaal gesproken de beslissing wat betreft de eindzege. De vierde etappe van de Ronde van Valencia kan worden gezien als de koninginnenrit, gezien de vele hoogtemeters en de finish op de pittige Alto de la Cueva Santa. De slotrit voert dan weer van Paterna naar eindbestemming Valencia. Onderweg volgen er nog twee beklimmingen, maar in de laatste pakweg veertig kilometer worden de biljartvlakke wegen van Valencia opgezocht.

Aleksandr Vlasov ging er dit jaar met de eindzege vandoor in de Ronde van Valencia. De renner van BORA-hansgrohe bleef Remco Evenepoel en Carlos Rodríguez voor na vijf dagen koers.

Routeschema Ronde van Valencia 2023 (1-5 februari)

01/02 – Etappe 1: Orihuela – Altea

02/02 – Etappe 2: Novelda – Alto de Pinos

03/02 – Etappe 3: Betera – Sagunto

04/02 – Etappe 4: Burriana – Alto de la Cueva Santa

05/02 – Etappe 5: Paterna – Valencia