Ronde van Turkije: Ewan maakt rentree, Vanhoucke klimkopman Lotto Soudal

Caleb Ewan komt voor het eerst sinds zijn opgave in de Tirreno-Adriatico weer in actie. De Australiër zit namelijk in de selectie van Lotto Soudal voor de Ronde van Turkije. In de lastigere etappes rekent de Belgische formatie op Harm Vanhoucke.

Voor Ewan is de Ronde van Turkije (10-17 april) vooral een voorbereidingswedstrijd op de Giro d’Italia. Omdat er veel massasprints verwacht worden in de Turkse rittenkoers, krijgt de snelle Aussie echter genoeg kansen op dagsucces. Hierbij zal hij vooral geholpen worden door Jasper De Buyst, Michael Schwarzmann en Rüdiger Selig. Ook Thomas De Gendt en Harm Vanhoucke zijn van de partij. Laatstgenoemde gaat voor een goed klassement.

Nadat Ewan als gevolg van een valpartij opgaf in Tirreno-Adriatico, moest hij Milaan-San Remo aan zich voorbij laten gaan vanwege ziekte. “Na mijn niet-deelname in Milaan-San Remo moest ik überhaupt al even van de fiets blijven omdat ik herstellende was van ziekte. Dus samen met de ploeg hebben we besloten dat het beter was om wat langer rust te nemen en dan terug op te bouwen richting de Giro. De Ronde van Turkije is daar onderdeel van”, aldus Ewan op de ploegsite.

“De achtdaagse Ronde van Turkije is een mooie gelegenheid voor mezelf en het sprintteam om samen te werken. Het is een wedstrijd met veel sprintetappes, misschien vijf of zes, dus het is een goede wedstrijd om weer te beginnen. Ik kan niet zeggen dat ik al in topvorm ben, want het is nog niet lang geleden dat ik ziek was en rust moest nemen. Ik ben nog in heropbouw, maar ik ben niettemin in een redelijke conditie.”