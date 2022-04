Ronde van Turkije: Alpecin-Fenix en BORA-hansgrohe presenteren selecties

Alpecin-Fenix en BORA-hansgrohe hebben bekendgemaakt met welke renners ze zullen starten in de Ronde van Turkije. Alpecin-Fenix heeft met Jasper Philipsen en Jakub Mareczko twee sprinters bij zich, maar kan met Jay Vine ook bergop een renner uitspelen. Bij BORA-hansgrohe zetten ze vol in op de snelle mannen.

De Duitse ploeg brengt namelijk Sam Bennett, Matthew Walls en Danny van Poppel aan het vertrek. Die laatste werd afgelopen woensdag nog tweede in de Scheldeprijs, nadat hij de sprint achter winnaar Alexander Kristoff won. Luis-Joe Lührs, Shane Archbold en Ryan Mullen, die een sterk voorjaar rijdt, zijn er ook bij om de afmaker van dienst te piloteren.

Alpecin-Fenix stelt twee sprinters op: Jasper Philipsen en Jakub Mareczko. Edward Planckaert, Maurice Ballerstedt, Ayco Bastiaens en Lionel Taminiaux zullen deze twee rappe renners moeten ondersteunen, maar hebben ook nog een klimkopman. Dit is Jay Vine, die vorig jaar tweede werd in de Ronde van Turkije. De wereldkampioen eSports maakte toen zijn debuut voor Alpecin-Fenix. In 2022 reed Vine al naar een tweede plek in de vierde etappe van de Ster van Bèsseges.

De Presidential Cycling Tour of Türkiye begint deze zondag in badplaats Bodrum. Een week later, op zondag 17 april, volgt de laatste etappe. Deze gaat van en naar Istanbul.

