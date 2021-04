Ronde van Romandië rekent in 75e editie op heel wat wereldtoppers

De organisatie van de Ronde van Romandië heeft vandaag de voorlopige deelnemerslijst gepubliceerd voor de eerstvolgende editie (27 april-2 mei) van de rittenkoers. Een blik op de startlijst leert ons dat er aardig wat toppers zullen deelnemen aan de rittenkoers.

Zo rekent Jumbo-Visma in het Franstalige gedeelte van Zwitserland op Steven Kruijswijk en Sepp Kuss. De Ronde van Romandië is verder de eerste koers van Miguel Ángel López in het tenue van Movistar. De Zwitserse wielerliefhebbers zullen dan weer uitkijken naar Marc Hirschi, die deel uitmaakt van de (voorlopige) selectie van UAE Emirates.

Verder mogen we de namen van Jack Haig (Bahrain Victorious), Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe), Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick-Step), Rigoberto Urán (EF Education-Nippo), Chris Froome (Israel Start-Up Nation) en Richie Porte en Geraint Thomas (beiden INEOS Grenadiers) met stip noteren. Opvallend: er prijken momenteel alleen maar WorldTeams op de deelnemerslijst.

Ook de snelle mannen zullen de degens kruisen in de Ronde van Romandië. Denk aan Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), Fernando Gaviria (UAE Emirates), Peter Sagan (BORA-hansgrohe), Clément Venturini (AG2R Citroën), Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) en de jonge Olav Kooij namens Jumbo-Visma.

De Ronde van Romandië presenteerde eerder dit jaar al het etappeschema voor de eerstvolgende editie. De organisatie van de meerdaagse wielerkoers heeft besloten om het parcours van de afgelaste editie in 2020 in grote lijnen over te nemen. De deelnemers beginnen op dinsdag 27 april met een korte proloog van vier kilometer door de straten van Oron.

Op dag twee staat er een etappe van Aigle naar Martigny op het programma, gevolgd door een lastige rit met aankomst in Saint-Imier. De koninginnenrit is gepland tijdens de voorlaatste etappe, als de renners de bergrit afwerken naar Thyon 2000. De ronde kent zijn apotheose in de straten van Fribourg, waar een individuele tijdrit van 16 kilometer is uitgetekend.