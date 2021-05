Ronde van Polen schakelt bedrijf Boplan in om veiligheid te verhogen

De organisatie van de Ronde van Polen doet, in een poging om de wedstrijd veiliger te maken, een beroep op het Belgische veiligheidsbedrijf Boplan. Boplan kwam de laatste jaren al met diverse innovaties op het gebied van veiligheid.

Boplan introduceerde in 2019 al de race bumper (stootkussen rond bomen en palen) en kwam vorig jaar met de totem op de proppen. “Maar we hadden nog meer ideeën. Alleen heb je soms een duwtje in de rug nodig”, klonk het begin maart. “Laat ons zeggen dat de val van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen zo’n duwtje was.”

En dus introduceerde het bedrijf eerder dit jaar de Race Barrier. Dit is een 1,40 meter hoge afsluiting die een hoek van 70° met de grond maakt, gefabriceerd uit schokabsorberende kunststof. Deze Race Barriers werden dit voorjaar gebruikt tijdens de E3 Saxo Bank Classic, een van de belangrijkste wedstrijden van organisator Flanders Classics.

Deze nieuwe en beschermende barrières zullen nu ook worden gebruikt in de aankomende editie van de Ronde van Polen, zowel aan de finish als op kritieke punten op het parcours. In mei, tijdens de Orlen Nations Grand Prix, zal een eerste keer worden getest met de nieuwe hekken.

We are pleased to announce the partnership with BOPLAN, leading company in the workplace safety sector, that has developed protective barriers designed for cycling. They will be placed at #TDP2021🇵🇱 finishes and other critical places. #Boplan #ReadyForImpact #SafeCycling #UCIWT pic.twitter.com/ONQNBglO4E

— Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) May 18, 2021