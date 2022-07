Ronde van Polen: Mark Cavendish voert Quick-Step Alpha Vinyl aan

Quick-Step Alpha Vinyl heeft de selectie voor de Ronde van Polen gepresenteerd. Mark Cavendish is de blikbanger bij de Belgische formatie. Voor het algemeen klassement zijn Mauro Schmid en Mauri Vansevenant meegenomen.

Cavendish gaat voor sprintsucces in de Ronde van Polen en krijgt daar op papier meerdere kansen voor. Bert Van Lerberghe, Zdenek Stybar, Rémi Cavagna en Josef Cerny zijn de mannen die de the Manx Express uitgeleide moeten doen. Voor Cavendish is het zijn eerste koers sinds het Brits kampioenschap, dat hij eind juni wist te winnen. De Tour de France reed hij niet, omdat de ploegleiding de voorkeur gaf aan Fabio Jakobsen.

Terwijl Cavendish de massasprints wil betwisten, gaan Schmid en Vansevenant voor een korte eindklassering. Voor Vansevenant is het zijn eerste wedstrijd sinds de Giro d’Italia. Schmid reed in juni nog de nationale kampioenschappen van zijn land, nadat hij de Ronde van België op zijn naam had geschreven.

“Kansen voor elk type renner”

“Het is een mooie Ronde van Polen met kansen voor elk type renner”, zegt ploegleider Geert Van Bondt. “De eerste twee etappes zullen sprintetappes zijn, waar we met Mark kunnen vechten voor een goed resultaat. […] De derde etappe is hetzelfde als vorig jaar met een steile aankomst van 1,5 kilometer, die het klassement door elkaar zal schudden. Hier zouden Mauro en Mauri mee kunnen spelen.”

“Etappe vier en vijf kunnen misschien een massasprint worden, maar misschien ook niet. Ze kunnen ook voor de puncheurs zijn, maar zelfs een vroeg vlucht heeft een kans hier. In de zesde etappe, een individuele tijdrit, kijken we naar Rémi en Mauro voor een goed resultaat. Die laatste heeft bewezen dat hij het goed kan doen in deze discipline. Tot slot, zou de laatste etappe opnieuw een massasprint kunnen worden, maar het hangt er allemaal van af hoe de klassementsploegen gaan koersen.”