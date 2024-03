vrijdag 15 maart 2024 om 09:30

Ronde van Overijssel zoekt motorrijders en verkeersregelaars

De Ronde van Overijsel naarstig op zoek naar vrijwillige motorrijders en verkeersregelaars om de koers veilig te laten verlopen. Het gebrek aan (politie)begeleiding is vaker een probleem bij Nederlandse wielerkoersen.

De zeventigste editie van de Ronde van Overijsel vindt plaats op 4 mei. Hoewel dat nog even duurt, is de organisatie dringend op zoek naar vrijwilligers die op deze eerste zaterdag van mei kunnen helpen als verkeersregelaar of motorrijder.

Deze groepen vrijwilligers zijn cruciaal om in samenwerking met de politie de koers veilig te kunnen laten verlopen. Geïnteresseerden kunnen mailen naar [email protected], ook als je denkt op een andere manier bij te kunnen dragen aan de koers.

De eendagskoers in Overijsel is één van de drie oudste Nederlandse wielerklassiekers en kent een mooie erelijst. De laatste twee edities werden gewonnen door sprinter Coen Vermeltfoort. Nils Eekhoff won ‘Overijssels Mooiste’ in 2019. De grootste naam die de eendagswedstrijd op zijn palmares wist te schrijven, is zonder twijfel Jan Janssen. Hij won de koers in 1960, acht jaar voordat hij zegevierde in de Tour de France.

Het is niet de eerste keer dat Nederlandse wielerwedstrijden kampen met problemen op het gebied van koersbegeleiding. Het voortbestaan van veel wedstrijden staat zelfs op het spel door een tekort aan politiebegeleiding. Veel koersen kunnen enkel doorgaan door het rijden van een lokale omloop. Hier is immers minder (politie)begeleiding bij nodig. In de afgelopen wintereditie van RIDE Magazine hebben we een artikel gewijd aan politiebegeleiding bij wielerkoersen.