Ronde van Lombardije: Trek-Segafredo kondigt ploeg rond Mollema en Nibali aan

Trek-Segafredo staat zaterdag met twee oud-winnaars, te weten Bauke Mollema en Vincenzo Nibali, aan de start van de Ronde van Lombardije. Mollema won in 2019 de herfstklassieker na een knappe solo, Nibali was de beste in 2015 en 2017.

Mollema won twee jaar geleden zijn eerste wielermonument na een succesvolle solo richting Como, toen nog de aankomstplaats van de Ronde van Lombardije. Twee jaar later is Mollema er uiteraard weer bij en het is zeker niet denkbeeldig dat hij andermaal als overwinnaar uit de bus komt. In de Giro dell’Emilia, toch een belangrijke testcase richting Lombardije, werd Mollema keurig zevende.

Mollema deelt het kopmanschap met Vincenzo Nibali, die zaterdag zijn laatste koers rijdt voor Trek-Segafredo. Op de imposante erelijst van Nibali prijken onder meer twee zeges in de Ronde van Lombardije. De Siciliaan won in 2015 en 2017 na een solo en werd in 2018 ook nog eens tweede achter Thibaut Pinot. De jaren beginnen echter te tellen bij Nibali, al was hij onlangs nog wel succesvol in de Giro di Sicilia, na een droogte van ruim twee jaar.

De Ronde van Lombardije is echter nog wel andere koek, maar een kampioen als Nibali mogen we nooit helemaal uitvlakken. Verder mogen Gianluca Brambilla, Niklas Eg, Amanuel Ghebreigzabhier, Toms Skujiņš en Antonio Tiberi een rugnummer opspelden.

Selectie Trek-Segafredo voor Ronde van Lombardije (zaterdag 9 oktober)

Gianluca Brambilla

Niklas Eg

Amanuel Ghebreigzabhier

Bauke Mollema

Vincenzo Nibali

Toms Skujiņš

Antonio Tiberi