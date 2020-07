Ronde van Lombardije ‘gewoon’ over Ghisallo en Sormano donderdag 16 juli 2020 om 10:00

De Ronde van Lombardije heeft de Madonna del Ghisallo, de Muro di Sormano en de Colma di Sormano gewoon in het parcours opgenomen. De burgemeesters van de steden waarin die beklimmingen liggen, hadden eerder nog kritiek op de datum van Il Lombardia. De monumentale klassieker wordt namelijk verreden op 15 augustus, de Italiaanse feestdag Ferragosto.

Weinig veranderingen

Organisator RCS heeft het 243 kilometer lange parcours van de Ronde van Lombardije gepresenteerd, met Bergamo als startplaats en Como als finishlocatie. De heuvelachtige finale begint ruim zestig kilometer voor de finish met de Madonna del Ghisallo (na 178 km), gevolgd door de Muro di Sormano (na 189 km) en de Colma di Sormano (na 192 km).

In de laatste kilometer staan dan nog de beklimmingen van Civiglio (na 226 km) en San Fermo della Battaglia (na 237 km) op het programma voor de renners. De finish ligt direct na de afdaling van die laatste klim, precies op dezelfde plek als waar Bauke Mollema vorig jaar zegevierde.

Vitaal belang

RCS-directeur Mauro Vegni zegt dat het een aangrijpende editie gaat worden. “Het gebeurt allemaal op Ferragosto”, zegt hij. “Ik geloof dat de wedstrijd dit jaar een grote kans voor ons is. Maar ook voor de plaatsen waar de Ronde van Lombardije doorheen gaat en voor alle fans. Na deze moeilijke tijd zijn we ervan overtuigd dat het van vitaal belang is om de renners weer in actie te zien.”

“We hebben besloten om de route onveranderd te laten”, aldus Vegni. “De start in Bergamo en de aankomst in Como zijn uitgegroeid tot een prachtige traditie die iedereen waardeert. We hebben internationale toppers aan de start en ik heb er vertrouwen in dat deze editie dé gelegenheid is voor een doorstart van het wielrennen.”

Deelnemers

Titelverdediger Bauke Mollema staat op zaterdag 15 augustus, een week na Milaan-San Remo en tijdens het Critérium du Dauphiné, aan de start van de Ronde van Lombardije. Onder meer Vincenzo Nibali, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe, Tim Wellens, Thibaut Pinot, Jakob Fuglsang, Tadej Pogacar en Wilco Kelderman worden ook aan de start verwacht.