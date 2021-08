Ronde van Lombardije finisht dit jaar in Bergamo

De finish van de Ronde van Lombardije ligt dit jaar in Bergamo. Dat heeft organisator RCS Sport bekendgemaakt in een persbericht. De afgelopen vier edities lang de eindstreep in Como, dat dit jaar de startplaats is op zaterdag 9 oktober.

Bergamo en Como verdelen sinds 2014 elk jaar de start- en finishplaats van de Ronde van de Vallende Bladeren, zoals de bijnaam luidt van de najaarsklassieker. De laatste vier jaar werd de aankomst telkens georganiseerd door Como, en werd gestart in Bergamo, maar dit jaar is de beurt weer aan Bergamo om de finish te organiseren. Het precieze parcours presenteert RCS in september.

De laatste keer dat de finish van de Ronde van Lombardije lag in Bergamo (even ten oosten van Milaan) was in 2016, toen Esteban Chaves er won voor Diego Rosa en Rigoberto Urán. Na hem wisten Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot, Bauke Mollema en Jakob Fuglsang te winnen.