Ronde van Limburg krijgt extra impuls dankzij GroenLeven

Voor het eerst in de lange historie kent de Ronde van Limburg, die dit jaar haar 70ste editie kent, een naamsponsor. Op 12 juni vindt de GroenLeven Ronde van Limburg plaats die van start zal gaan in Beek en zal finishen in Buchten.

Het Friese bedrijf GroenLeven, dat marktleider is in grootschalige zonne-energie projecten, bredit hiermee zijn rol als wielersponsor in Limburg uit. Limburg Cycling was initiatiefnemer om GroenLeven en de Ronde van Limburg aan elkaar te koppelen. Kerabi Aslan vertelt namens GroenLeven: “Toen zich de kans voor deed om de Ronde van Limburg naar een hoger niveau te brengen, hebben we besloten om het bestaande partnership met Limburg Cycling uit te breiden en onze naam te verbinden aan de Ronde van Limburg.”

Voorzitter Bastiaan Laarmans van de Ronde van Limburg is content met de aanstaande samenwerking: “Als een van de weinige klassiekers had onze wedstrijd nog geen naamsponsor. In GroenLeven vinden wij een ideale naamsponsor die ons ondersteunt bij het verduurzamen van onze ronde, waar wij streven naar continuïteit en verdere verbetering van ons huidige concept. Wij willen de jeugdopleiding binnen de wielersport blijvend en kwalitatief hoogstaand vormgeven, waarbij we ook de breedtesport een duidelijke plek geven.”

De GroenLeven Ronde van Limburg, dé oudste klassieker in Limburg, denkt dat ze de nieuwe sponsor niet alleen de nodige exposure kunnen bieden, maar ook in contact kunnen brengen met een interessant zakelijk netwerk. “Verduurzaming is een zeer actueel thema dat onze directe omgeving en de wereld bezighoudt.”

De Ronde van Limburg, die in 1948 voor het eerst werd verreden gaat om meerdere redenen een speciale editie tegemoet. Op zondag 12 juni zijn zowel start als finish vernieuwd. Op Sportpark de Haamen in Beek zal het startschot klinken en de finishstreep van de klassieker, die uiteraard weer deel uitmaakt van de Topcompetitie, zal in (wielerdorp) Buchten liggen. Een dag eerder wordt volgens traditie ook de vermaarde klassieker voor junioren de Omloop van de Maasvallei verreden.

GroenLeven en de wielersport

GroenLeven ontpopt zich daarnaast ook steeds meer als waardevolle partner voor de wielersport. In Limburg is GroenLeven via Limburg Cycling partner van de Limburg Cycling Classics, meerdere verenigingen, de Wielerbaan Geleen en de Wintercompetitie. Maar ook andere nationale wedstrijden zoals het NK Wegwielrennen, EK veldrijden en de ZLM Tour kunnen rekenen op de steun van GroenLeven.