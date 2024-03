zondag 3 maart 2024 om 16:35

Jarno Widar wint beloftenklassieker Ronde van Limburg in U23 Road Series

Jarno Widar heeft solo de Ronde van Limburg gewonnen. De nog maar 18-jarige coureur van het Lotto Dstny Development Team, die vorig jaar een van de beste junioren was, kwam na een koers van 176 kilometer alleen aan op de Adsteeg.

De opeenvolging van beklimmingen maakte de beloftenklassieker een zware koers. In het totaal kregen de renners negen heuvels voor de wielen geschoven, waaronder de Keutenberg en de Cauberg. De route kende een aanloop naar een lokaal circuit van 24 kilometer rondom Beek, die de renners drie en een half keer reden. Daarin zat onder meer de met kasseien bezaaide Maasberg (vier keer) en de finishlijn lag getrokken op de Adsteeg, een bekende helling in het Limburgse wielrennen.

In de finale wist een kopgroep van vier renners weg te rijden. Jarno Widar zat mee, samen met Leander Van Hautegem, Viktor Soenens (beiden Soudal-Quick-Step Devo) en Joppe Heremans (Urbano-Vulsteke). Hun voorsprong op de eerste achtervolgers schommelde lang rond de 15 en 20 seconden, maar in de ultieme slotfase brak de veer in de achtervolging.

Op de laatste keer Maasberg probeerde Widar solo weg te rijden, maar Van Hautegem en Soenens kwamen nog terug. Zij hadden op de slotklim echter geen antwoord op het toptalent uit de stal van Lotto Dstny, die zo solo wist te winnen.