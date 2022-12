Ronde van het Baskenland presenteert parcours voor 2023

De organisatie van de Ronde van het Baskenland heeft zijn rittenschema voor de eerstvolgende editie van de ronde uit de doeken gedaan. De 62ste editie gaat van start in Vitoria-Gasteiz, de finish zal traditiegetrouw plaatsvinden in de omgeving van Eibar.

De Ronde van het Baskenland zal volgend jaar worden verreden van 3 tot en met 8 april. Voor de precieze details is het nog even wachten op de officiële presentatie van het parcours, maar Esciclismo heeft al wel de start- en finishlocaties in kaart gebracht. De eerste etappe speelt zich af tussen Vitoria-Gasteiz en Labastida. Rit twee brengt de renners dan weer van Viana naar Leitza.

Vervolgens staan er etappes op het programma naar respectievelijk Villabona, Santurtzi, Amorebieta en als afsluiter Eibar. De organisatie kiest op slotdag met andere woorden weer voor een allesbeslissende bergrit. Het is alleen nog onduidelijk of de wedstrijd naar goede gewoonte zal finishen op de flanken van de beklimming naar het heiligdom van Arrate, of dat men kiest voor een alternatieve bergrit (zoals in 2018, een rit die werd gewonnen door Omar Fraile) naar Eibar.

Dit jaar ging de eindzege in de Ronde van het Baskenland naar Daniel Felipe Martínez. De Colombiaan van INEOS Grenadiers wist op de slotdag, na een razendspannende ontknoping, aan het langste eind te trekken. Martínez werd op het eindpodium geflankeerd door thuisrijder Ion Izagirre en Aleksandr Vlasov.

Rittenschema Ronde van het Baskenland 2023 (3-8 april)

03/04 – Etappe 1: Vitoria-Gasteiz – Labastida

04/04 – Etappe 2: Viana – Leitza

05/04 – Etappe 3: Errenteria – Villabona

06/04 – Etappe 4: Santurtzi – Santurtzi

07/04 – Etappe 5: Amorebieta – Amorebieta

08/04 – Etappe 6: Eibar – Eibar