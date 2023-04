Ronde van het Baskenland: Alle ballen op Bilbao bij Bahrain, Landa in dienst

Pello Bilbao is de kopman van Bahrain Victorious in de Ronde van het Baskenland (3-8 april). De thuisrijder krijgt de steun van onder meer Mikel Landa, eveneens een Bask. Bij Soudal Quick-Step is Mauro Schmid een van de blikvangers.

“De Ronde van het Baskenland is wat mij betreft de meest speciale wedstrijd van het seizoen”, zegt Bilbao op de site van Bahrain Victorious. “Het is mijn thuiskoers. Ik heb me nauwkeurig voorbereid op deze wedstrijd en heb alle ritten die ik nog niet kende bekeken. Daarnaast heb ik alle ritten verkend voorafgaande aan deze editie. Het lijkt erop dat de organisatoren een andere Ronde van het Baskenland hebben ontworpen, met een ander parcours.”

Bilbao verwacht dat de verschillen in het klassement uit eindelijk klein zullen zijn. “Ik denk dat het op een paar seconden aan gaat komen. De bonificatieseconden kunnen doorslaggevend zijn en de koers zal open zijn tot op de laatste dag. Ik verwacht dat het een geweldige kans voor ons wordt, zeker voor de renners die de koers goed kennen, want er zitten wat verraderlijke ritten in.”

Een van die renners zal Mikel Landa zijn. Hij stelt zich ten dienst van Bilbao in de Ronde van het Baskenland. “Als ik naar de route kijk, lijkt die me niet echt te liggen. Maar thuis koersen motiveert me altijd. Het parcours kennen, is ook altijd een voordeel in zulke wedstrijden. Bovendien ben ik in goede vorm.”

Naast de twee thuisrijders, stelt Bahrain Victorious ook nog Rainer Kepplinger, Hermann Pernsteiner, Yukiya Arashiro, Edoardo Zambanini en Jasha Sütterlin op. “Ons doel is om op het eindpodium te staan en een rit te winnen”, zegt ploegleider Neil Stephens. “Het werk van elk teamlid wordt cruciaal. Elke actie die we ondernemen, zal zijn om Pello Bilbao te helpen in de ritten en het klassement, om hem te helpen om de Ronde van het Baskenland te winnen.”

Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step rekent op onder anderen Mauro Schmid in de Ronde van het Baskenland. De Zwitser won onlangs de Internationale Wielerweek Coppi en Bartali, waar Rémi Cavagna twee ritten op zijn naam schreef. De Fransman is er in de Ronde van het Baskenland ook weer bij, evenals Matteo Cattaneo, Andrea Bagioli, Martin Svrček, James Knox en Dries Devenyns.