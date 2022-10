Ronde van Catalonië 2023 met meerdere aankomsten bergop en rit in Barcelona

De organisatie van de Ronde van Catalonië heeft het parcours van de rittenkoers naar buiten gebracht. Net als vorig jaar bestaat de Spaanse koers uit zeven etappes. Drie van die etappes zijn zeer zwaar met verschillende lastige beklimmingen.

Editie 102 van de Ronde van Catalonië wordt van 20 tot en met 26 maart gehouden. De etappekoers begint met een rit van en naar Sant Feliu de Guíxols. Een dag later staan er meteen wat beklimmingen op het programma. De finish ligt op de Vallter, een zeer lange klim van bijna 20 kilometer.

Op dag drie een nieuwe finish bergop. De renners zullen dan La Mollina, die ook in de afgelopen editie zat, moeten bedwingen. Met de vierde etappe krijgen de renners wat rust, die ze nodig zullen hebben. Rit vijf is de derde zware dag met een finish op Lo Port. Na de zesde dag met finish in Molins de Rei trekken de renners naar de gebruikelijke slotrit in Barcelona. Daar wordt het traditionele circuit afgewerkt met de beklimming van de heuvel Montjuïc.

In 2022 ging Sergio Higuita aan de haal met de overwinning in Catalonië. De Colombiaan sloeg op dag zes samen met Richard Carapaz, die tweede werd in het eindklassement, een grote slag in het klassement nadat de twee meer dan 100 kilometer in de aanval gingen. De derde plaats was weggelegd voor João Almeida.

Parcours Ronde van Catalonië 2023 (20-27 maart)

Etappe 1: Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols

Etappe 2: Mataró – Vallter/Setcases

Etappe 3: Olost – La Molina

Etappe 4: Llívia – Sabadell

Etappe 5: Tortosa – Lo Port

Etappe 6: Martorell – Molins de Rei

Etappe 7: Barcelona – Barcelona