Romandië: Cofidis met Herrada en Viviani, ook DSM en Lotto Soudal hebben ploeg klaar

Morgen begint de Ronde van Romandië met een proloog in Oron. Steeds meer ploegen maken hun selectie bekend voor de Zwitserse ronde. Zo staat Cofidis met Jesús Herrada en Elia Viviani aan de start en hebben ook Team DSM en Lotto Soudal hun ploeg klaar.

Jesús Herrada en Elia Viviani zijn normaal gesproken de speerpunten bij Cofidis. Herrada gaat op voor zijn vijfde deelname in Romandië, waar hij in 2014 en 2017 negende werd in het klassement. Veel kansen lijken de sprinters niet te krijgen in Zwitserland, maar Viviani zal elke kans graag met beide handen aangrijpen. De Italiaan, die de Franse eendaagse Cholet-Pays de la Loire al wist te winnen, boekte hier in het verleden twee etappezeges.

Cofidis voor de Ronde van Romandië 2021

Natnael Berhane

Tom Bohli

Thomas Champion

Jesús Herrada

José Herrada

Fabio Sabatini

Elia Viviani

Team DSM stuurt een hele rits jonge renners naar Romandië, met Thymen Arensman (21), Marco Brenner (18), Felix Gall (23) en Ilan Van Wilder (20). Wellicht zit er voor laatstgenoemde, met een sterke tijdrit, een ereplaats in. De Belgische renner reed dit seizoen al naar de tiende plaats in de Italiaanse etappekoers Coppi e Bartali. In de Ronde van het Baskenland was hij daarna de beste renner van de ploeg, op de 29e plaats in het eindklassement.

Team DSM voor de Ronde van Romandië 2021

Thymen Arensman

Marco Brenner

Nico Denz

Felix Gall

Chad Haga

Chris Hamilton

Ilan Van Wilder

Bij Lotto Soudal treffen we Philippe Gilbert aan. Aanvankelijk zou hij de Vierdaagse van Duinkerke rijden, maar nu die is afgelast rijdt hij Romandië als alternatief. Het wordt zijn eerste optreden in de Zwitserse ronde sinds 2010. De wereldkampioen van 2012 laste na Gent-Wevelgem een pauze in om lichaam en geest wat rust te gunnen en hervatte woensdag de competitie met de Waalse Pijl. Gisteren reed hij ook al Luik-Bastenaken-Luik.

Steff Cras maakt zijn terugkeer in koers nadat hij met koorts de Ronde van Catalonië vroegtijdig moest verlaten. Later testte de 25-jarige Belg positief op het coronavirus, waardoor hij enige tijd in Spanje in quarantaine moest blijven. Andere interessante namen in de ploeg van Lotto Soudal zijn Andreas Kron, die de openingsetappe in Catalonië wist te winnen vóór Luis León Sánchez, Rémy Rochas en Lennard Kämna, en sprinter Gerben Thijssen.

Lotto Soudal voor de Ronde van Romandië 2021

Filippo Conca

Steff Cras

Philippe Gilbert

Kobe Goossens

Matthew Holmes

Andreas Kron

Gerben Thijssen