Philippe Gilbert rijdt Ronde van Romandië als alternatief voor Vierdaagse van Duinkerke

Van 4 tot 9 mei zou Philippe Gilbert de Vierdaagse van Duinkerke rijden. Nu die is afgelast, is het – voor heel wat renners trouwens – zoeken naar een alternatief. Gilbert heeft die gevonden in de Ronde van Romandië, die volgende week wordt verreden.

“De Ronde van Romandië (27 april – 2 mei) begint met een proloog van vier kilometer en eindigt met een tijdrit. Daartussen liggen vier etappes met een parcours dat Philippe kan liggen”, vertelt Lotto Soudalmanager John Lelangue in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Mij lijkt het een goed idee dat hij die rijdt.”

Gilbert laste na Gent-Wevelgem een pauze in om zowel lichaam als geest wat rust te gunnen en hervatte woensdag de competitie met de Waalse Pijl. Zondag staat ook nog Luik-Bastenaken-Luik op de agenda. Wedstrijden waarin Gilbert niet onmiddellijk topresultaten verwacht. “Mijn eerstvolgende grote doel is de Ronde van Frankrijk”, gaf hij deze week nog aan.