Romain Grégoire wint beloftenversie Luik-Bastenaken-Luik

Luik-Bastenaken-Luik U23 is gewonnen door Romain Grégoire. De 19-jarige van Equipe continentale Groupama-FDJ kwam na 174,8 kilometer als eerste over de streep in Blegny, nadat hij in de finale was weggereden met zes anderen. Grégoire, die vorig jaar Europees kampioen bij de beloften werd, klopte de Belg Lennert Van Eetvelt en zijn landgenoot Gwen Leclainche in de sprint.

De beloften moeste in hun Luik-Bastenaken-Luik 174,8 kilometer afleggen. Twee renners, Arno Brouwers (Acrog-Tormans) en Frederik Bjorn Sorensen (ColoQuick), hadden geen schrik van deze afstand en trokken gelijk in het offensief. Het duo vergaarde een voorsprong van ongeveer tweeënhalve minuut.

Grégoire al vroeg aan het front

Met nog 87 kilometer te gaan zat het avontuur van Brouwers en Bjorn Sorensen er alweer op. Direct daarna, op de Stockeu, kregen we drie nieuwe aanvallers: Alex Baudin (Swiss Racing Academy), Reuben Thompson en Romain Grégoire (beiden Equipe continentale Groupama-FDJ). Later sloot met Lenny Martinez ook nog een derde renner van Groupama-FDJ aan.

Zodoende reden er een tijdlang vier Fransen voorop (Baudin is geen Zwitser), maar 35 kilometer voor het einde slaagden twee renners erin om de aansluiting te maken: Lennert van Eetvelt (Lotto Soudal U23) en Mason Hollyman (Israel Cycling Academy). Mede door het werk van Jumbo-Visma Development in de achtervolging, kregen we op iets meer dan twintig kilometer voor het einde weer een hergroepering.

Sprint van zeven

Nadat een trio met Darren van Bekkum (Jumbo-Visma Development) nog een tevergeefse poging had gedaan, begonnen een stuk of twintig renners aan de laatste tien kilometer. Hierbij geen Leo Hayter, het broertje van Ethan en de winnaar van vorig jaar, maar wel Rick Pluimers, Van Bekkums ploeggenoot. Beide Nederlanders zaten echter niet mee toen op vijf kilometer voor het einde zeven renners wisten te ontsnappen.

Johannes Staune-Mittet (eveneens Jumbo-Visma Development) was er wel bij. Net als Grégoire, ondanks zijn eerdere inspanningen. En de Fransman had duidelijk nog wat over, want toen het op een sprint aankwam, toonde hij zich de snelste. Hij verwees Lennert van Eetvelt en Gwen Leclainche naar plek twee en drie. Staune-Mittet eindigde op plek zes. In de top-10 eindigden geen Nederlanders.