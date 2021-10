Romain Grégoire maakt de gevoelige overstap van AG2R Citroën naar Groupama-FDJ U23

Romain Grégoire komt volgend jaar uit voor de opleidingsploeg van Groupama-FDJ. Dat is een gevoelige overstap, want de Europees kampioen op de weg bij de junioren reed dit jaar bij de U19-ploeg van AG2R Citroën. De 18-jarige Fransman won afgelopen weekend nog de slotrit in de Driedaagse van de Axel en hij werd tweede op het WK op de weg voor junioren.

“Ik koos voor de lokale optie, die wilde ik niet laten liggen”, legt Grégoire uit aan DirectVelo. “Het performance-centrum van Groupama-FDJ is een kwartier rijden vanaf mijn huis. Daarnaast denk ik dat een tussenstap op Continental-niveau voor mij het beste is. Daardoor kan ik aan alle grote beloftenkoersen meedoen. Daarom was dit de perfecte kans voor mij. Uit respect voor AG2R Citroën wilde ik het nieuws pas na het seizoen bekendmaken. Ik wilde niet op het podium staan als toekomstig renner van Groupama-FDJ, in een shirt van AG2R Citroën.”

In eerste instantie koos het jonge Franse toptalent voor een profcontract bij het WorldTour-team van AG2R Citroën. De keuze was voor Grégoire een groot dilemma. “Ik heb ze niet geteld, maar er was een klein pakket met voorstellen voor mij. Vooral van veel opleidingsploegen van WorldTour-teams.” Na veel wikken en wegen besloot hij toch op het voorstel van Groupama-FDJ U23 in te gaan. Het gevolg daarvan was dat Lilian Calmejane uiteindelijk bij AG2R Citroën kon blijven en niet inging op een aanbieding van Intermarché-Wanty Gobert.