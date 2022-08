Romain Combaud en Niklas Märkl verlengen bij Team DSM

Romain Combaud en Niklas Märkl rijden tot eind 2024 bij Team DSM. De twee renners hadden beiden een aflopend contract, maar hebben nu voor twee jaar bijgetekend. Dat meldt Team DSM in een persbericht.

Combaud begint in 2023 aan zijn derde seizoen bij Team DSM. “Ik ben zo blij, en ik voel me zo gelukkig dat ik blijf bij een team waar ik kan groeien en elke dag leer”, zegt de 31-jarige Fransman, die dit seizoen de Giro d’Italia reed en daarmee debuteerde in een grote ronde. “Ik ben iemand die ervan houdt als de dingen goed georganiseerd zijn, en ik geniet echt van de structuur van het team. Ik heb heel mooie momenten gehad met de jongens in mijn eerste grote ronde en ik ben blij dat ik bij Team DSM blijf voor nog twee jaar. Ik zal mijn best blijven doen als ploeggenoot, werken voor de afmakers van het team en ook mijn ervaring delen met de jongere renners.”

Terwijl Combaud na 2020 overkwam van NIPPO DELKO One Provence, maakt Niklas Märkl al sinds 2018 uit van de structuur van Team DSM. Eerst zat hij bij het opleidingsteam, vanaf 2021 bij de hoofdmacht. “Bij Team DSM krijgen we alle hulp die we nodig hebben, er is echt een professionele omgeving. Ik kijk ernaar uit om te blijven werken met team en de rest van de jongens in de sprintgroep. Er komen een paar geweldige jongens door, en die zitten ook al in het team. Ze zijn heel gemotiveerd om nog een niveau te groeien, dus ik denk dat het mooie jaren worden.”