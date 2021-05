Romain Bardet wil naar podium Giro: “Heb niets te verliezen”

Romain Bardet is aan de vooravond van de slotweek van de Giro d’Italia vol vertrouwen. De huidige nummer zeven van het klassement mikt op een podiumplaats in Milaan, al acht hij Egan Bernal onverslaanbaar. “Er zijn zes renners die strijden om slechts twee podiumplaatsen. Het wordt een spannend gevecht, waarin alles nog kan gebeuren”, zegt Bardet op de tweede rustdag.

“Die andere vijf staan er wel beter voor dan ik, als het gaat om die podiumplaatsen, maar de strijdbijl is nog niet begraven. We hebben maandag gezien dat het klassement nog zeker niet vastligt. Iedereen probeert Bernal te volgen en op te schuiven in het klassement. Dat wordt heel interessant om te zien”, vertelt de Fransman van Team DSM.

Bardet volgt op 5.02 minuut van roze trui Bernal. Een gooi naar de leiderstrui doet hij niet. “Bernal heeft ons allemaal zijn hielen laten zien. En om van hem nog de roze trui af te pakken… Hij, en zijn ploeg, is zo sterk vanaf de start van de Giro, dat niemand daarover durft te denken op dit moment.”

‘Het plan was om te pieken in de derde week’

Het verschil tussen Bardet en nummer drie Hugh Carthy is een kleine anderhalve minuut. Maar hij houdt ook de andere concurrenten in de gaten. “Als Yates een paar goede dagen heeft, kan hij de situatie wel herstellen, maar ook EF Education-Nippo en Astana-Premier Tech zijn sterk. Zelf voel ik mij nog fris. Ik begon niet honderd procent aan deze Giro, waarbij het plan was om te pieken in de derde week. Maandag was al een goed signaal”, blikt hij terug.

“Sinds het begin van dit seizoen miste is iets, maar ik denk dat ik nu weer terug op mijn topniveau ben. Dat geeft hoop voor wat nog komt. De verschillen boven mij zijn behoorlijk klein en het zal een strijd worden tot het bittere einde, maar ik heb niets te verliezen en zal agressief koersen”, belooft Bardet.