Romain Bardet: “Weinig klassementstoppers gaan Tour laten schieten” vrijdag 17 april 2020 om 16:08

AG2R-kopman Romain Bardet had voor aanvang van het seizoen zijn zinnen gezet op de Giro d’Italia. Nu de hervormde kalender bekend is, verandert de Fransman het geweer van schouder. “Ik ga in september niet thuis zitten wachten”, vertelde hij gisteren aan de verzamelde -online- media.

Dat het moeilijke weken geweest zijn, vertelt Bardet. “Sommige ochtenden wist je echt niet waarom je op de fiets stapte. Ik weet het, dat is absoluut niet het grootste probleem van onze samenleving op dit moment, maar het is toch een opsteker dat er een datum gekomen is voor de herstart van het seizoen en dat we weer kunnen plannen. Een topsporter heeft doelen nodig.”

En dat wordt voor Romain Bardet dus toch weer de Tour de France, ook al had hij eerder gekozen voor de combinatie Giro d’Italia- Olympische Spelen. Hij heeft weinig zin om te wachten op een Ronde van Italië in de herfst, vertelt hij. “Zal de Giro trouwens drie weken duren?”, vraagt hij zich af. “Ik heb mijn twijfels over het format van zowel de Ronde van Italië als de Vuelta. Omdat er in een tijdspanne van drie maanden gewoon geen plaats is voor drie grote rondes. Teams zullen keuzes moeten maken.”

“Uitzonderlijk deelnemersveld”

“En uit de onderhandelingen is duidelijk gebleken dat de Tour de prioriteit heeft gekregen om het seizoen te redden. En in alle eerlijkheid: ik zie mezelf ook niet de maand september wachtend thuis doorbrengen. Ik wil koersen. Het wordt trouwens een unieke Tour de France.”

Volgens Bardet zal de Ronde van Frankrijk immers kunnen rekenen op een zeer sterk deelnemersveld. Vincenzo Nibali en Simon Yates bijvoorbeeld waren ook van plan de Giro te rijden, maar Bardet kan zich niet voorstellen dat de belangrijkste klassementsrenners in deze situatie de Tour zouden laten schieten, net vanwege de positie ervan op de herschikte kalender.

“Gezien de grote belangen die op het spel staan, verwacht ik de top 30 of 40 op de wereldranglijst in de Tour. En dat gaat voor een bloedstollende wedstrijd zorgen. Of het daardoor ook opener wordt? Ik heb helaas geen kristallen bol”, lacht Bardet, die er tot slot ook nog aan toevoegde dat de Tour een prima voorbereiding is op de WK-wegrit op 27 september.