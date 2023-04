Romain Bardet voert Team DSM aan in Ardennenklassiekers

Met Romain Bardet als kopman, hoopt Team DSM een vuist te kunnen maken in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De Fransman reed in het verleden al top-10 in beide wedstrijden en eindigde in 2018 zelfs als derde in Luik-Bastenaken-Luik.

Bardet is met zijn 32 jaar een van de anciens binnen de ploeg. Hij kan rekenen op steun van Romain Combaud (32), Matthew Dinham (23), Sean Flynn (23), Leon Heinschke (23), Tim Naberman (23) en Oscar Onley (20). “Normaal gesproken is de Waalse Pijl een gecontroleerde koers richting de Muur van Hoei”, blikt ploegleider Christian Guiberteau vooruit.

“Maar we moeten scherp zijn op situaties die kunnen ontstaan voor die beklimming. Ons doel is om de hele dag rondom Romain te zitten, om hem op die manier zo fris mogelijk aan de finale te laten beginnen.”

Voor Luik-Bastenaken-Luik wil de ploeg graag meezitten in de vroege vlucht, al is Bardet ook in de monumentale klassieker de absolute kopman. “Het is een lange koers, maar opnieuw zullen we ons ook op Romain richten. Als we hem zo fris mogelijk de finale in kunnen loodsen, kunnen we onze opties overzien”, aldus Guiberteau.

