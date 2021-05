Romain Bardet tweede in Cortina d’Ampezzo: “Met blij gevoel naar de slotweek”

Romain Bardet doorstond de zware bergrit naar Cortina d’Ampezzo uitstekend. De Franse kopman van Team DSM eindigde als tweede, op een kleine halve minuut van ritwinnaar Egan Bernal. Daardoor klom Bardet op naar de zevende plek in het klassement. “We gaan zo met een blij gevoel naar de slotweek”, vertelt hij na afloop.

“Mijn ploeggenoten deden goed werk door mij veilig door de openingsfase te loodsen”, aldus Bardet. “Op de slotklim was het opnieuw Bernal die de sterkste was. Ik zat achter hem met Damiano Caruso, en ik reed mijn eigen tempo tot de top van de klim. Daarna deed ik in de afdaling alles wat ik kon om het gat te dichten en daar pakte ik ook wat tijd terug. Al met al was het een goede rit.”

Tot tevredenheid ook van ploegleider Matt Winston. “We hebben een nieuw plan uitgedacht toen de etappe veranderd werd. We begonnen scherp aan de rit en reden daarna in volle steun voor Romain. Hij was erg sterk op de Passo Giau en reed een heel goede afdaling, waarin hij Caruso pakte en tweede werd in de rit. We mogen daar blij mee zijn, omdat hij ook opschuift in het klassement”, aldus Winston.

Bij het ingaan van de tweede rustdag staat Bardet zevende in het klassement, op 5.02 minuut van de roze trui van Bernal.