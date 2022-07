Romain Bardet tweede in algemeen klassement: “Zal nog een grote strijd worden”

Romain Bardet eindigde vandaag als derde in de zware elfde rit van de Tour de France. De Fransman van Team DSM klimt dankzij die prestatie naar een tweede plaats in het algemeen klassement. “Uiteindelijk ging het om wie nog wat over had in de benen. Ik ben best tevreden!”

“Het was een heel zware etappe vandaag. Het was de eerste echte dag waarin de klassementsmannen elkaar aanvielen”, vertelde Bardet na afloop. “Ik had eigenlijk niet verwacht dat er al op de Col du Télégraphe zo hard gereden ging worden. Gelukkig had ik Chris (Hamilton, red.) bij me, die me terug naar de kop van de koers bracht.”

De 31-jarige Fransman bleef vervolgens sterk klimmen, op de slotklim vond hij zelfs nog de benen om aan te vallen. “Op het einde ging het puur om wie nog de beste benen had. Ik ben best blij met de dag en mijn resultaat. Het zal nog een grote strijd worden”, aldus Bardet, die in zijn carrière al tweemaal op het podium stond van de Tour de France.