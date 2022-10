Romain Bardet over Tourparcours: “De zwaarste eerste week ooit”

Romain Bardet is in zijn nopjes met het parcours van de Tour de France. De Fransman verheugt zich op de etappe naar de Puy de Dôme en is blij dat de Tour slechts een tijdrit kent.

“Ik ben echt blij verrast”, laat Bardet weten aan L’Equipe. “De ASO heeft echt outside the box gedacht. Ik heb nog nooit een route gezien met zo weinig tijdritkilometers en zo’n moeilijke start. Meteen de Pyreneeën en daarna ook nog de Puy de Dôme… Dit is de zwaarste eerste week ooit.”

De DSM-renner heeft een bijzondere band met de Puy de Dôme. Bardet groeide op dicht bij de vulkaan in de Auvergne en maakte nog nooit een Tourrit mee die over de Puy de Dôme gaat. “Het is een berg naar mijn hart. Sinds dat er een spoorweg loopt, is de berg gesloten. Maar een keer per jaar is het mogelijk de berg op te komen.”

“Het wordt magisch, denk ik. Ik heb moeite om dit te beseffen. Nooit had ik gedacht dat ik dit nog zou meemaken in mijn carrière”, eindigt hij.