Romain Bardet over 'doorgaan' Tour: "Eerst euforie, nu twijfels" woensdag 22 april 2020

Romain Bardet was een gelukkig man na het verplaatsen van de Tour de France. “Er was licht aan het einde van de tunnel”, zo vertelt de Fransman in gesprek met Le Monde. De renner van AG2R La Mondiale kijkt nu echter anders naar de situatie. “Er zijn nog veel vragen, maar geen antwoorden.”

De UCI maakte onlangs bekend dat de Tour de France – vanwege het coronavirus – met twee maanden is verplaatst. De Franse rittenkoers begint nu op 29 augustus en finisht drie weken later op 20 september in Parijs. “Ik was echt euforisch na het horen van het nieuws, maar ik ben nu toch al een stuk voorzichtiger”, zo begint Bardet zijn relaas.

“Laten we eerlijk zijn: we willen alleen maar horen dat de Tour alsnog doorgaat. Het is als sporter belangrijk om een doel te hebben, maar ik zie nog erg veel gevaren. We zullen in september nog geen wondervaccin hebben tegen het coronavirus en dus moeten we tegen die tijd strenge veiligheidsmaatregelen nemen. Maar valt dat wel te rijmen met het karakter van de Tour?”

Bardet: “Ik ben inmiddels niet meer zo enthousiast. We hebben veel vragen over praktische zaken, maar we wachten nog altijd op antwoorden. Voetbalwedstrijden zullen de komende periode waarschijnlijk achter gesloten deuren plaatsvinden. Het is volgens epidemiologen de enige oplossing.” De klimmer kan zich een veilige Ronde van Frankrijk niet voorstellen.

“Het peloton is een broeinest”

“Het is moeilijk voor te stellen dat een deelnemer helemaal niet in contact zal komen met een drager van het virus. Gaan we het virus drie weken lang ongemerkt door Frankrijk verspreiden? Het peloton is een broeinest voor potentiële besmettingen. We ademen, zweten en raken elkaar aan. Denk aan massages en contact in restaurants. Het is niet te voorkomen.”

“Ik ben een sportman maar tegelijkertijd ook een realistische burger. Het is belangrijk om gemotiveerd te blijven, maar we weten niet of de Tour kan doorgaan.” Bardet zou aanvankelijk zijn debuut maken in de Giro d’Italia, maar het coronavirus gooide roet in het eten.