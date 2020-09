Romain Bardet: “Ik had de hele etappe last van mijn knie” zondag 6 september 2020 om 10:55

Thibaut Pinot kende gisteren (opnieuw) een barslechte dag in de Tour de France, maar die andere Franse Tourhoop staat er nog altijd uitstekend voor in het klassement. Romain Bardet is de nummer vier in de stand, maar na afloop van de achtste etappe ging het vooral over zijn knie.

Bardet kwam namelijk ten val tijdens de rit. “Met ‘dank’ aan een onoplettende verzorger die midden op weg stond om zijn renners wat aan te geven. Het is verontrustend dat ik vervolgens de hele tijd last had van mijn linkerknie. Het zal vanavond nog erger zijn. Het is dus belangrijk om mezelf goed en snel te verzorgen.”

De renner van AG2R La Mondiale bleek echter wel sterk genoeg om de beste renners te volgen op de flanken van de Col de Peyresourde. De Fransman probeerde in de finale zelfs nog een gooi te doen naar de gele trui, maar werd uiteindelijk bijna weer ingerekend door de overige klassementsrenners.

Een ploeggenoot van Bardet, Nans Peters, won op knappe wijze de eerste bergetappe door de Pyreneeën. “Een geweldige prestatie van Nans, die alsmaar beter begint te presteren. Hij heeft het vorig jaar al laten zien in de Giro d’Italia. We zullen deze overwinning echt koesteren”, aldus Bardet.